« Les 12 coups de midi » : Alex découvre l’étoile mystérieuse, Camille Cottin s’y cachait !

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse découverte ce samedi – Ca y est ! L’étoile mystérieuse des « Les 12 coups de midi » a enfin été découverte par Alex ce samedi ! En effet, si la veille Alex n’avait pas reconnu le portrait de la célébrité sur l’étoile entièrement dévoilée, aujourd’hui il a reconnu Camille Cottin !







Alex décroche donc cette étoile mystérieuse d’une valeur de 38.997 euros. Il totalise ainsi une cagnotte à 75.497 euros de gains et cadeaux !







« Les 12 coups de midi » : Camille Cottin était sur l’étoile mystérieuse découverte ce samedi

Du côté des indices, on les décrypte ensemble : le décor japonais parce qu’elle a tourné une pub par Wes Anderson pour une marque de telecom japonais, le bus londonien car elle a étudié au lycée français de Londres, d’où le bus rouge britannique. Le tableau noir car elle a été prof d’anglais à son retour en France. Le ruban arc-en-ciel car elle est investie dans la lutte contre l’homophobie. Le globe terrestre pour sa carrière internationale et notamment dans les films américains « House of Gucci » et « Stillwater ». La bouée flamant rose en référence à l’affiche du film « Larguées ». Et la boule de cristal car elle a gagné un Globe de Cristal pour la série « 10 pour cent ».

Les 12 coups de midi vidéo replay du samedi 11 juin 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission aujourd’hui, en voici la vidéo replay.



Pour découvrir la nouvelle étoile mystérieuse, rendez-vous dimanche à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1

