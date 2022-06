« Tandem » du mardi 14 juin 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 6

🔎 Quand on est flic et parent, certaines enquêtes sont plus difficiles que d'autres… 👀

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c'est demain à 21.10 ! @tandemserietv pic.twitter.com/sy8qH30Iy1

— France 3 (@France3tv) June 13, 2022