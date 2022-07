« C’est quoi cette mamie ?! » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (22 juillet 2022)

5 ( 1 )

« C’est quoi cette mamie ?! » : histoire et interprètes du film d’M6 ce soir, vendredi 22 juillet 2022 – Envie de rire ? Ce vendredi soir à la télé, M6 a ce qu’il vous faut ! La chaîne diffuse le film inédit « C’est quoi cette mamie ?! », sorti en salles en 2019 et réalisé par Gabriel Julien-Laferrière, avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu, et Lucien Jean-Baptiste.







A voir ce soir dès 21h10 sur M6.







« C’est quoi cette mamie ?! » : le synopsis

Après deux ans de joyeuse collocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

Interprètes et personnages

CHANTAL LADESSOU (Mamie Aurore), Julie GAYET (Sophie), Thierry NEUVIC (Philippe), Julie DEPARDIEU (Agnès), Arié ELMALEH (Paul), Lucien JEAN-BAPTISTE (Hugo), Claudia TAGBO (Babette), Philippe KATERINE (Claude)



VIDEO bande-annonce

