« Cuban Network » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (dimanche 10 juillet 2022)

« Cuban Network » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 10 juillet 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film inédit « Cuban Network », sorti en salles en 2020 et réalisé par Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, et Gael García Bernal.







A voir ce soir dès 21h10 sur France 2.







« Cuban Network » : le synopsis

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.



Interprètes et personnages

Édgar Ramírez, Penélope Cruz, Gael García Bernal, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia et Wagner Moura

VIDEO bande-annonce

