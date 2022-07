Demain nous appartient du 15 juillet : Bart envoyé en prison (résumé + vidéo épisode 1230 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient épisode du vendredi 15 juillet 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1230 de DNA – Les choses tournent mal pour Bart ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, ce soir, Bart est envoyé en détention provisoire. Mais Karim et Sara ne le croient pas coupable et comptent bien le prouver !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1230



L’enquête semble enfin progresser, Martin est persuadé que Bart est coupable et s’apprête à le mettre en préventive. Mais Sara et Karim restent persuadés qu’il s’agit d’une mauvaise piste. Vont-ils réussir à innocenter leur ami ?

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1230 du 15 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

