Demain nous appartient spoilers : Alex perd tout, Roxane enceinte, Bart suspect, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 4 au 8 juillet)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 4 au 8 juillet 2022 – Accro à la série quotidienne « Demain nous appartient » et impatient d’en savoir plus ? Alors c’est le moment puisque, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les ennuis d’Alex qui continuent. Le mas est toujours la cible et Alex, Judith et Chloé sont entrain de tout perdre !







Publicité





Alors que Roxane est enceinte et qu’avec Sara ils annoncent la bonne nouvelle à Bart, il est ensuite suspecté par la police ! Est-ce lui qui s’attaque aux Delcourt ?

Judith est la cible d’un nouveau sabotage et se retrouve en grand danger !



Publicité





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 4 au 8 juillet 2022

Lundi 4 juillet (épisode 1221) : De nouveaux indices poussent la police à creuser la piste du complice. A l’hôpital, la tension monte entre Bénédicte et Robin. Timothée veut faire appel à une professionnelle. A la paillotte, Nathan a tapé dans l’œil d’une cliente.

Mardi 5 juillet (épisode 1222) : Les récents événements survenus au mas compliquent l’enquête, mais un nouveau témoignage pourrait permettre à la police de creuser une nouvelle piste. Les résultats du bac réservent leur lot de surprises. Une note positive pour Sara et Roxane.

Mercredi 6 juillet (épisode 1223) : Le geste héroïque de Jordan lui permet de se rapprocher un peu plus de Judith. Au mas, la police fait une découverte accablante. Nordine ne peut plus se passer de Manon. Pour Nathan, les dés sont jetés. De son côté, Dorian doit faire un choix.

Jeudi 7 juillet (épisode 1224) : Chloé fait part de ses doutes à Alex, mais ce dernier refuse de se laisser gagner par la paranoïa. Les choses se compliquent pour le nouveau suspect, que tout accable. Renaud retrouve un membre de sa famille qu’il n’a pas vu depuis des années. Manon se laisse porter par ses sentiments.

Vendredi 8 juillet (épisode 1225) : Malgré les conséquences, Robin refuse obstinément de trahir celle qu’il aime. Au mas, la tension est à son comble. Samuel reçoit un cadeau inattendu. Aurore et William désapprouvent le choix de Sofia.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 27 juin au 1er juillet 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note