Demain Nous Appartient du 11 juillet : Pierre suit Aurore et interroge Judith... (résumé + vidéo épisode 1985 en avance)

Demain nous appartient du 11 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1985 de DNA – Pierre Dalvin est toujours autant mystérieux ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Il va reconnaitre la victime avant de suivre Aurore et questionner Judith…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 11 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1985

Au commissariat, la mort du requin est élucidée, mais l’identité du dealer reste inconnue. Aurore espère en apprendre plus via un indic.

Pendant ce temps, Pierre Dalvin simule un vol d’ordinateur pour accéder au dossier du requin. Il reconnaît le dealer mort sur l’appel à témoins et quitte les lieux. Il suit ensuite Aurore jusqu’à son rendez-vous… L’indic identifie le dealer : Cyril Derbak, connu pour trafic à Lyon. Georges confirme son identité.



A la Paillote, Pierre questionne Judith sur l’enquête, mais Jordan l’interrompt… Georges, Aurore et Michaël supposent un règlement de comptes et cherchent à interroger les proches de Cyril. Aurore rentre chez elle, mais s’écroule soudainement, prise de vertiges…

À l’hôpital, Kevin se fait opérer de l’appendicite et signe ensuite son contrat avec Alex et Sylvain. Chloé présente Judith à Benny et Kevin, qui tombent sous son charme.

Au lycée, François déprime, mais Mélody et Fred l’emmènent à la Paillote. Adam, lui, reçoit le soutien de Gloria malgré leur rupture.

VIDÉO Demain nous appartient du 11 juillet – extrait de l’épisode

