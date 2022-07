Foot Euro féminin : suivre Suède / Portugal en direct, live et streaming (+ score final)

5 ( 2 )

Foot Euro féminin 2022 du 17 juillet 2022, Suède / Portugal c’est ce soir sur Canal+ Sports. La troisième journée des matchs de groupes de l’Euro Féminin de Football 2022 de l’UEFA continue ce dimanche après-midi. Dans le Groupe C, la Suède affronte le Portugal au stade Bramall Lane de Sheffield.







Un match à suivre en direct sur Canal+ Sports à partir de 17h50, coup d’envoi à 18h.







Dans le Groupe C, les Pays-Bas sont actuellement en tête avec une victoire et une défaite, à égalité avec la Suède. Le Portugal et la Suisse n’ont qu’un point chacun mais tout est encore jouable !

Suède / Portugal en direct, live et streaming sur Canal+ Sports

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 20h50 sur Canal+ Sports.



Un match à suivre également en direct et en live streaming sur le site officiel de l’Euro, ou encore sur notre site avec le score final.

Suède : 0

Portugal : 0

Rendez-vous ce soir sur Canal+.

