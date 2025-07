« Ninja Warrior » : lancement de la saison 9 ce soir sur TF1 (4 juillet 2025)

Publicité





La saison 9 de « Ninja Warrior », ça commence ce soir, vendredi 4 juillet 2025, sur TF1. Cette année, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand sont rejoints par Anaïs Grangerac.





A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.







Publicité





« Ninja Warrior », présentation de la saison 9

Ils arrivent des quatre coins de la France avec un rêve commun : se mesurer au mythique « Parcours des Héros ». Cette nouvelle saison promet encore une fois de confronter des participants ordinaires à un parcours hors du commun.

Près de 200 candidats, de tous âges et horizons — compétiteurs aguerris, sportifs amateurs, athlètes professionnels, commerçants, étudiants, artisans, mères ou pères de famille — tenteront leur chance. Cette année, le parcours le plus exigeant au monde verra notamment un duo inédit père-fils et un concurrent non-voyant relever le défi.



Publicité





Des héros des premières saisons à la nouvelle génération, tous espèrent réaliser l’exploit et accéder à la grande finale pour tenter de hisser le meilleur chrono au sommet de la célèbre Tour des Héros.

Avant cela, ils devront franchir les redoutables phases de qualification, qui débuteront par des duels. Chaque duel remporté ouvrira les portes des phases finales, où la compétition prendra une dimension internationale : les Français encore en lice affronteront les meilleurs compétiteurs venus des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, d’Australie, d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie — tous finalistes ou vainqueurs de leurs pays respectifs.

Le niveau sera d’une intensité exceptionnelle, la concurrence féroce et la pression à son comble. Nos Français devront repousser leurs limites sous les encouragements d’un public en ébullition pour espérer briller tout en haut de la Tour des Héros.

Tout au long de la compétition, le nouveau trio d’animation sera présent pour commenter, encourager et partager l’émotion avec les candidats : Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac vous attendent sur le plus grand plateau de télévision d’Europe !

« Ninja Warrior » la bande-annonce

Vous êtes impatients ? Voici les premières images de cette nouvelle saison !

vidéo à venir

Et pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur TF1+.