Interview d’Emmanuel Macron du 14 juillet 2022 – Le président de la République Emmanuel Macron s’exprimera en direct de l’Elysée, ce jeudi 14 juillet 2022 à partir de 13h10.







Il répondra aux questions d’Anne-Claire Coudray (TF1) et de Caroline Roux (France 2).







Cette interview sera diffusée en direct sur TF1 et sur France 2, et simultanément sur LCI canal 26, franceinfo canal 27 et TV5 MONDE.

