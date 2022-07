« La rafle du Vel d’Hiv, la honte et les larmes » : un documentaire inédit ce soir sur France 3

5 ( 5 )

Programme TV du lundi 11 juillet 2022 – « La rafle du Vel d’Hiv, la honte et les larmes », c’est le documentaire inédit que vous propose France 3 ce lundi soir. France 3 et France Inter commémorent les 80 ans de la rafle du Vel d’Hiv, qui s’est déroulée à Paris le 16 juillet 1942. La page la plus terrible de l’Occupation dans un documentaire raconté par Vincent Lindon et qui donne la parole aux derniers survivants.







A voir dès 21h05 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« La rafle du Vel d’Hiv, la honte et les larmes » : présentation

12 884 femmes, hommes et enfants arrêtés à Paris en un peu plus de 24 heures et envoyés vers les camps de la mort durant l’été 1942. Il n’y avait pas de mots pour qualifier une telle opération, les policiers chargés des arrestations parlèrent de « rafle monstre ». Il n’existait aucun précédent historique, le seul parallèle venant à l’esprit des contemporains étant la Saint-Barthélemy, ce massacre de plusieurs milliers de protestants à Paris à l’été 1572…

Plus de 8 000 Juifs arrêtés les 16 et 17 juillet 1942 ont été envoyés vers le palais des sports du Vélodrome d’Hiver, dans le XVe arrondissement, à deux pas de la tour Eiffel, avant d’être déportés. L’expression « rafle du Vel d’Hiv » s’est imposée dans la mémoire collective, au point de devenir le principal repère mémoriel sur la France des années noires.



En 1995, c’est sur les lieux de l’ancien vélodrome que le président Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs. La rafle du Vel d’Hiv est devenue le symbole absolu du drame de la Shoah en France et des conséquences criminelles de la politique de collaboration menée par Vichy. Cette livraison aux nazis de milliers d’innocents, au mépris de la convention d’armistice, juge définitivement le régime pétainiste.

Paradoxalement, la grande rafle des 16 et 17 juillet 1942 n’a jamais été racontée du point de vue de son organisation policière et des témoins des événements.

À partir de recherches menées dans des archives inédites ou rarement explorées, ce film retrace l’histoire de cette rafle telle que l’ont vécue Juifs pourchassés et policiers traqueurs, depuis sa

#TV La Rafle du Vél' d’Hiv', la honte et les larmes. Un documentaire de David Korn-Brzoza et Laurent Joly à ne pas manquer lundi 11 juillet à 21h10 sur @France3tv et en replay sur https://t.co/eGP8y7xs0l. Produit par @RocheProd, ce film a reçu le soutien de la FMS. #80ans1942 pic.twitter.com/whMbctsc1I — Fondation pour la Mémoire de la Shoah (@Fondation_Shoah) July 10, 2022

Le documentaire « La rafle du Vel d’Hiv, la honte et les larmes » , c’est ce soir à 21.05 sur France 3.

