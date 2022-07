Ici tout commence du 11 juillet : Louis prêt à tout (résumé + vidéo épisode 440)

5 ( 2 )

Ici tout commence du lundi 11 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 440 – Louis est prêt à tout pour récupérer la place de Théo et devenir chef du Double A dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Théo en veut à Célia d’avoir balancé à Louis et il ne lui a pas adressé la parole du week-end… Quant à Teyssier, il interdit à ses élèves de concourir contre lui aux championnats de pâtisserie !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 438



Louis a une nouvelle fois réussi à manipuler Célia pour qu’elle avoue tout ! Résultat : Célia a révélé que Théo comptait partir à Paris après le prix Vatel. Ni une ni deux, Louis s’est empressé de tout raconter à Teyssier. Louis va-il réussir à remplacer Théo ?

Entre tromperies et coups fourrés, tout est permis pour Louis. A l’institut, entre Teyssier et Noémie, c’est qui est pris qui croyait prendre. De son côté, Clotilde a une prise de conscience.

Ici tout commence – extrait vidéo du 11 juillet

