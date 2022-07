« Major Crimes » du 4 juillet 2022 : vos épisodes inédits de ce soir sur France 2 (saison 6)

5 ( 5 )

« Major Crimes » du lundi 4 juillet. Ce soir, France 2 reprend la diffusion de la saison 6 de « Major Crimes ». A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







« Major Crimes » : petite piqûre de rappel

Dans cette nouvelle saison, l’équipe peine à résoudre certaines affaires. Entre la mystérieuse disparition d’adolescents et le meurtre d’une célèbre avocate, les membres de l’unité ne savent plus où donner de la tête. Ils doivent aussi se préparer au pire : la perte d’un des leurs et le retour plus que probable du tueur en série Phillip Stroh.

Une charge émotionnelle remarquable due à une perte irréparable, mènera le public d’un sentiment de joie à la tristesse à travers les épisodes. Chaque membre de la brigade accepte la nécessité du risque, protéiforme et extrêmement dangereux, tandis qu’elle se prépare à la confrontation avec Phillip Stroh.

« Major Crimes » du 4 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 6 – Des filles, des burgers et de la bière. Le corps d’une avocate, Bonnie Pearl, est découvert dans sa voiture non loin de son domicile. Bonnie allait attaquer la chaîne de restaurants Tackles, appartenant à Craig Curtis, ancien joueur de la NFL, pour le licenciement abusif de plusieurs serveuses…



Épisode 7 – De surprise en surprise. Vanessa Blaine, une des trois anciennes serveuses de la chaîne de restaurants Tackles qui attaquent en justice son propriétaire, Craig Crutis, pour licenciement abusif, est retrouvée morte à son domicile, un verre cassé à la main. Pour les membres de la Brigade des crimes majeurs de la police de Los Angeles, il semblerait que la jeune défunte ait bu un verre avec son assassin. Sur place, la commandante Sharon Raydor est à nouveau prise de vertiges. Peu de temps après, elle est très heureuse d’apprendre que son fils Rusty a obtenu son diplôme universitaire.

Épisode 8 – Ce qui se passe à Vegas. La commandante Sharon Raydor et son équipe découvrent que les deux victimes, l’avocate Bonnie Pearl et la serveuse Vanessa Blaine, ont été assassinées pour dissimuler une série de viols en lien avec la chaîne de restaurants Tackles et non pas parce qu’elles réclamaient des dommages à Craig Curtis. Rapidement, les policiers tentent d’identifier d’autres victimes d’agressions sexuelles dans la liste de Bonnie Pearl. Parallèlement, Sharon consulte un nouveau cardiologue. Celui-ci décide de lui implanter un défibrillateur pour lui éviter un second infarctus.

Soirée « Major Crimes » ce lundi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV.

