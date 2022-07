5 ( 5 )

« Mariés au premier regard » du 4 juillet 2022 : ce soir M6 lance la version Belgique (vidéo). Vu le succès de la version française de l’émission, M6 nous fait profiter à partir de ce soir de la version belge de « Mariés au premier regard » ! Si la science pouvait nous permettre de trouver LA personne qui nous correspond le mieux pour une vie à deux ? Trois experts ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse de nos compatriotes belges. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement reconnus sur des hommes et des femmes célibataires afin de former des couples qui ont tout pour vivre une relation durable. Les couples commenceront leur relation de manière plutôt étonnante..







« Mariés au premier regard » du 4 juillet 2022

Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et thérapeute de couple, Céline Delfosse, docteure en psychologie et coach, Catherine Solano, médecin sexologue et Audrey Van Ouystel, docteure en psychologie, ont mis à profit les recherches en sciences sociales, en psychologie, en sociologie et en sexologie pour mener une expérience hors du commun. Nos experts vont former 5 couples qui vont avoir l’occasion de se rencontrer… le jour de leur mariage ! Ces couples scientifiquement compatibles vont se découvrir à travers la célébration de leur mariage, entourés de leurs proches, mais aussi de leur voyage de noce et de l’expérience de vie commune dans les semaines qui suivent leur union.

Laurie, Élodie, Julien et Joël sont les 4 premiers candidats de l’émission. Malgré des déceptions amoureuses, Élodie, jeune infirmière de 32 ans, croit encore en l’amour. Julien, grand voyageur, considère cette expérience comme la seule chance de se marier avant ses 30 ans. Quant à Laurie et Joël, ils aiment tous les deux passer du temps à l’extérieur avec leurs amis. Laurie, elle, est très curieuse et s’attache vite tandis que Joël est un homme sensible qui considère cette expérience comme unique.

Bande-annonce

Comme toujours ou presque on termine avec les images, celles de la bande-annonce !



"L'aventure démarre"

Vous avez aimé #MAPR ? Faites connaissance avec de nouveaux célibataires dans "Mariés au Premier Regard" spécial Belgique ! 🇧🇪🥰 #MAPRBel, lundi à 21:10 pic.twitter.com/0fvXPt0GjR — M6 (@M6) June 30, 2022

Faites connaissance avec de nouveaux célibataires dans « Mariés au Premier Regard » spécial Belgique ! 🇧🇪 Rendez-vous sans faute dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.

