EXCLU Plus belle la vie : Mirta a un cancer, Emma apprend la mort de sa mère, Jacob couvre Camille (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 29 juillet 2022 En cette fin de week-end et comme chaque dimanche, il est l’heure pour les fans de la série quotidienne « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’Emma va apprendre la mort de sa mère, Alice.

Ariane toque chez Emma et lui apprend le décès de sa mère. Emma n’a aucune réaction et lui informe qu’elle s’entendait très mal avec Alice. Emma pense que Jacob a à voir avec la disparation d’Alice et blêmit lorsqu’elle se souvient de ce que lui a dit Camille : Alice l’aurait soi-disant abandonnée la gare. De son côté, Baptiste a passé la nuit à la caserne et explique à Justine qu’Emma a découvert leur relation…



Camille se vexe et tente d’apitoyer sa sœur : elle n’a rien à voir avec la mort d’Alice. Même Kevin demande à Emma de se calmer. Baptiste a passé la nuit chez Justine et comme il ne répond pas à Kevin, ce dernier se rend au studio de Justine. Baptiste est gêné vis-à-vis de sa nouvelle copine, il s’habille et part rejoindre Emma. Cette dernière refuse son aide, elle est dévastée, entre Camille en qui elle doute et Baptiste qui est parti avec une autre…

Camille craint la confrontation avec Jacob, elle est à sa merci. Elle ment à Kevin en lui disant qu’elle est perturbée par la mort de sa mère. Jacob ne lâche rien à la police mais obtient ce qu’il veut : voir Camille. Un fossé se creuse entre Emma et Camille. Emma lui demande de gérer le notaire car elle, n’en n’a rien à faire. Camille est blessée. Au commissariat et face à Jacob, Camille tremble et à peur de ce qu’il peut dire. Mais Jacob restera toujours un père protecteur pour Camille et avoue qu’il a tué Alice et que Camille n’a rien à voir dans ce meurtre…

Baptiste se confie à Justine : il n’en pouvait plus de la famille d’Emma qui est nocive. Avec Justine, c’est une bouffée d’air frais. Alice sera enterrée au carré des indigents, c’est une décision d’Emma qui ne veut pas débourser un centime pour l’enterrement de sa mère. Alors que la complicité entre Justine et Baptiste grandie, ce dernier balance ses quatre vérités à Emma : elle ne doit pas se tromper d’ennemis. Il s’est toujours battu pour eux mais Camille a mis le bazar dans leur vie…

Mirta a constaté la présence d’une boule sous son aisselle. Gabriel l’envoie passer des examens mais il la rassure, souvent, ces kystes sont bénins. Mais à l’hôpital, Mirta se prend un gros coup dans la tête. Les résultats sont arrivés, elle a un cancer du sein ! Mirta donne le change et ne révèle son cancer à personne. Elle marche sans but et arrive dans un endroit un peu désert, mais au bout du chemin se trouve une église. Elle rentre et rencontre au confessionnal le prête : Luc. Luc est aussi perdu qu’elle et est sur le point de perdre la foi face aux horreurs de la vie…

Vidal apprend que Fanny ne rentrera pas à la coloc, elle a trouvé un job de serveuse sur un bateau de croisière. Sylvia avoue à Vidal que c’est elle qui a écrit la lettre d’amour de Fanny… Vidal rassure Sylvia : il ne lui en veut pas. La fausse lettre lui aura au moins permis de savoir qu’il n’était pas amoureux de Severine mais de Fanny.

