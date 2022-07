Matt Pokora de retour en France les cheveux blonds ! (PHOTOS)

5 ( 2 )

Matt Pokora est sur le point de revenir en France, comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux ! Et pour l’été, le chanteur a récidivé : il a à nouveau teint ses cheveux en blond !







« See you soon California. Il est l’heure de rentrer à la maison , je suis attendu pour une nouvelle aventure » a écrit Matt Pokora mardi en postant deux photos de lui blond en Californie.







Le chanteur est resté bien énigmatique sur ses projets en France. Ses fans espèrent un nouvel album et un retour sur scène. A suivre !

PHOTOS Matt Pokora blond en Californie



