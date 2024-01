« Dream Team : la relève des stars » : le nouveau talent show ce soir sur TF1 (19 janvier)

Publicité





« Dream Team : la relève des stars », c’est le nouveau un talent show unique et exceptionnel qui vous attend ce soir sur TF1. Ce soir, dans 6 artistes français et leurs équipes, formées de jeunes chanteurs, s’affrontent.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Dream Team : présentation

Chacune des 6 équipes est composée de 5 enfants talentueux et fans d’un artiste, partageant le même univers musical et artistique. Ils ont entre 8 et 14 ans et sont la relève des mentors : Matt Pokora, Jenifer, Camille Lellouche, Lara Fabian, Claudio Capéo et Black M.

Ces chanteurs célèbres s‘affronteront lors de duels époustouflants, entourés d’enfants qui porteront tous la même tenue que leur mentor, tel des « mini-eux ».



À chacune des étapes, un panel de professionnels ainsi que le public présent arbitreront la compétition.

Ce panel sera composé de pointures dans leurs domaines. Ainsi, ce sont Anggun, Lorie Pester, Chris Marques et Michael Jones qui donneront leurs avis de professionnel sur les prestations de chacune des équipes.

Performance vocale, performance scénique, cohésion d’équipe, tout comptera ! Et, à la fin, une seule équipe et son Mentor seront désignés gagnant !

Extrait vidéo