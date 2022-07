Un si grand soleil en avance : Ludo et Jade, la rupture ! (résumé + vidéo épisode n°917 du 13 juillet 2022)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 13 juillet en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Entre Jade et Ludo, rien ne va plus ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, Ludo a appris la vérité sur Jade et il décide de rompre !







Un nouvel épisode de votre série à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 917



Ludo a appris que Jade a cambriolé une villa. Il la confronte, Jade lui assure que c’était son dernier coup, elle a décidé d’arrêter… Mais Ludo se sent trahi et blessé, d’autant qu’il lui avait parlé de son passé. Il annonce à Jade que c’est fini, il ne veut plus la voir !

Tandis qu’Enzo est prêt à se plier en quatre pour une cliente, personne n’empêchera Gary de faire ce qu’il a à faire.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

