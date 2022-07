« Un Peuple et son roi » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (18 juillet 2022)

5 ( 1 )

« Un Peuple et son roi » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir, lundi 18 juillet 2022 – Ce lundi soir à la télé, France 3 vous propose le film inédit « Un Peuple et son roi », sorti en salles en 2018 et réalisé par Pierre Schoeller avec Gaspard Ulliel, Louis Garrel, ou encore Laurent Lafitte.







Publicité





A voir ce soir dès 21h10 sur France 3.







Publicité





« Un Peuple et son roi » : le synopsis

Le 14 juillet 1789, un souffleur de verre, surnommé «l’oncle», et son épouse Solange se restaurent avec des parisiens révolutionnaires. Le lendemain, alors qu’il travaille avec son apprenti, il assiste de son atelier à la démolition d’une des tours de la Bastille, événement qui émeut de nombreux parisiens. Au même moment, Solange, une lavandière, découvre que son bébé est mort pendant la nuit. En octobre de la même année, des femmes révolutionnaire se rendent à Versailles pour exiger que le roi quitte les lieux pour se rendre à Paris. Il s’y résigne rapidement.

Interprètes et personnages

Gaspard Ulliel (Basile), Louis Garrel (Maximilien de Robespierre), Adèle Haenel (Françoise Candole), Céline Sallette (Reine Audu), Laurent Lafitte (le roi Louis XVI)



Publicité





VIDEO bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note