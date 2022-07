« Cauchemar en cuisine » du 18 juillet 2022 : ce soir sur M6, direction Notre-Dame-de-Vaulx, Saint-Astier et Antibes

5 ( 1 )

« Cauchemar en cuisine » du 18 juillet 2022 – Suite à la déprogrammation de « Mariés au premier regard Belgique », Philippe Etchebest vous donne rendez-vous ce soir pour des rediffusions de « Cauchemar en cuisine ». Au programme, trois numéros à la suite : le chef va tenter de sauver des restaurants en difficulté à Notre-Dame-de-Vaulx, Saint-Astier et Antibes.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







« Cauchemar en cuisine » du 18 juillet 2022

Notre-Dame-de-Vaulx : C’est à Notre-Dame-de-Vaulx, en Isère, que Béatrice a fait appel au chef Philippe Etchebest. Avec son compagnon Patrice, ils ont ouvert un restaurant il y a près de deux ans et, aujourd’hui, leur situation est au plus mal : la fermeture est proche.

Pourtant situé dans un charmant village de montagne, le chef a vite déchanté quand il a découvert le restaurant : entre la décoration dédiée aux motos et à Johnny Hallyday, des plats qui ne donnent vraiment pas envie et surtout une cuisine dans un état déplorable, Philippe Etchebest s’est retrouvé face à un couple complètement déboussolé et sans aucune réaction.

Pour tenter de leur venir en aide, le chef a mis en place une nouvelle méthode avec un électrochoc : il a demandé aux clients de noter leur repas et a une nouvelle fois sollicité Mallory Gabsi, un ancien candidat de Top Chef, pour gérer un gros service avec eux. Et ce service, le Chef Etchebest va l’analyser en compagnie de Béatrice et Patrice pour déterminer s’ils sont capables d’ouvrir à nouveau et de tenir un restaurant…

Saint-Astier : C’est à Saint-Astier, en Nouvelle-Aquitaine, que Marielle a demandé au chef Philippe Etchebest d’intervenir pour sauver le restaurant de son compagnon, Patrick.

Cuisinier depuis 28 ans, Patrick a eu de nombreuses affaires à succès et le chef s’attendait donc à faire un repas correct. Mais parfois les apparences sont trompeuses et, à Saint-Astier, il a vite déchanté en découvrant que ce patron pourtant expérimenté avait totalement perdu l’envie de cuisiner : dans son établissement, il se contentait désormais d’ouvrir des boîtes de conserves… Pour ne rien arranger, la désorganisation était de mise et le chaos total ! Résultat : les relations entre Marielle et Patrick sont plus que tendues…

Philippe Etchebest va donc devoir relever un nouveau défi de taille : tenter de faire ouvrir les yeux à Patrick, dont le fort caractère va lui donner bien du fil à retordre !



Antibes : À Antibes, dans les Alpes-Maritimes, Romain et Thomas, deux amis d’enfance, ont demandé au Chef Philippe Etchebest d’intervenir pour les aider à sauver leur restaurant. Ces deux jeunes trentenaires sont les gérants d’une brasserie située en plein centre-ville et, malgré un emplacement idéal, ils sont criblés de dettes et n’ont plus que quelques mois devant eux. La situation est d’autant plus grave que les deux jeunes hommes sont pourtant très expérimentés : Romain a même été chef d’un restaurant étoilé pendant plusieurs années.

Philippe Etchebest va donc devoir venir en aide à des cuisiniers qui ont fait leurs armes dans la haute gastronomie mais qui pourtant enchaînent les problèmes. Paille de fer dans les assiettes, service déplorable, mauvaise gestion des stocks : leur situation aujourd’hui laisse grandement à désirer.

