20 ans d’amour à la télévision, ce soir sur M6 (8 août 2022)

5 ( 1 )

« 20 ans d’amour à la télévision » ce lundi 8 août sur M6 – Ce soir sur M6, retrouvez les plus grandes émissions d’amour et de dating de ces 20 dernières années dans l’émission « 20 ans d’amour à la télévision ».







Publicité





De « Tournez manège » à « L’amour est dans le pré » en passant par « Le Bachelor », « Mariés au premier regard », « Les Z’amours » ou encore « L’île de la tentation », la télévision a permis de nombreuses rencontres amoureuses, de belles déclarations d’amour et de grands moments d’émotion mais aussi quelques… râteaux et fous rires ! Retour sur ces moments cultes.







Publicité





Des coups de foudre

1/5e de seconde, c’est le temps qu’il faut pour ressentir un coup de foudre… En 1/5e de seconde les mains tremblent, le cœur s’emballe, les papillons dans le ventre s’envolent…

Depuis septembre 2005 une émission, aidant les agriculteurs et agricultrices esseulés à trouver l’amour de leur vie, a vu le jour sur M6. Ce programme devenu culte peut se féliciter d’avoir aidé 87 agriculteurs à trouver leurs moitiés. Coups de foudre, moments de grâce et d’anthologie, rencontres providentielles, et parfois même râteaux : tous les ingrédients d’un véritable conte de fée sont présents sur le petit écran grâce à l’émission l’Amour est dans le pré.



Publicité





Croire au prince charmant

Le coup de foudre est ouvert à tous ceux qui croient que les contes de fées n’existent pas que dans les livres…

Il ne suffit pas de croire au prince charmant pour le trouver : et ça certaines célibataires l’avaient bien compris. Animé par Stéphane Rotenberg une émission débarque en faisant l’effet d’une bombe en 2003. Un programme permettant à un homme beau, riche et intelligent de trouver sa moitié parmi 25 prétendantes, toutes parfaites elles aussi. Entre jolies rencontres, coups de cœur, baisers volés et râteaux d’anthologie, le “Bachelor” est devenu culte…

Rêver de mariage

Une fois l’âme sœur trouvé il faut sceller cet amour par l’ultime aboutissement : le mariage !

Si certaines émissions proposaient de trouver l’amour dans le noir, désormais une émission propose à des célibataires de se découvrir… à la mairie ! Un mariage avant même de se connaitre, basé sur un pourcentage de compatibilité établi par une équipe d’experts ? C’est le pari fou qu’a osé relever la télévision avec l’émission Mariés au premier regard.

Retrouvez également « Y’a que la vérité qui compte », « Les Z’amours », « Greg le millionnaire », ou encore « L’île de la tentation ».

VIDEO extrait de l’émission

Jérôme et Lucile, toujours très amoureux depuis l'Amour est dans le pré répondent à quelques questions sur leur couple. Auront-ils les mêmes réponses ? 🥰#20AnsDAmour à la télévision, lundi à 21:10#ADP nouvelle saison dès lundi 22 août à 21:10 pic.twitter.com/nT4nVw559U — M6 (@M6) August 5, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note