Ici tout commence du 8 août : Salomé couvre Swan (résumé + vidéo épisode 460)

Ici tout commence du 8 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 460 – Swan est activement recherché ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et alors que Salomé protège Swan, la cheffe Cardone l’enfonce… Et Teyssier tente de faire parler Salomé.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 460



A l’hôtel Beaumont, Salomé est finalement rentrée seule. Teyssier et Cardone essaient de la convaincre de dire où se cache Swan. Salomé le couvre et dit ne pas savoir où il se cache. Mais les chefs ne la croient pas et Cardone enfonce Swan…

De son côté, Charlène veut faire une grande annonce. Entre Laetitia et Guillaume, le bateau tangue.

Ici tout commence – vidéo première scène du 8 août

