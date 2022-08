Anne Heche dans un état critique, elle « ne devrait pas survivre »

5 ( 4 )

Une bien triste nouvelle pour l’actrice américaine Anne Heche, victime d’un terrible accident de voiture le 5 août. L’actrice, 53 ans, est hospitalisée dans un état critique et elle « ne devrait pas survivre » selon un communiqué de ses proches.







« Malheureusement, en raison de son accident, Anne Heche a subi une grave lésion cérébrale anoxique et reste dans le coma, dans un état critique. On ne s’attend pas à ce qu’elle survive », indique le communiqué. « Cela a longtemps été son choix de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certains sont viables. »







Une lésion cérébrale anoxique survient lorsque le cerveau est privé d’oxygène.

Vendredi dernier, l’actrice roulait à grande vitesse à bord de sa voiture lorsqu’elle a quitté la route et est allée percuter une maison à Los Angeles. Le véhicule a pris feu.



Plus tôt cette semaine, le porte-parole de Anne Heche a déclaré à CNN que l’actrice souffrait « d’importantes lésions pulmonaires nécessitant une assistance respiratoire » et de « brûlures nécessitant une intervention chirurgicale ».

« Nous voulons remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leurs prières pour le rétablissement d’Anne et remercier le personnel dévoué et les merveilleuses infirmières qui ont pris soin d’Anne au Grossman Burn Center de l’hôpital de West Hills », poursuit le communiqué.

Après une enfance difficile – elle a été abusée par son père – Anne Heche a débuté sa carrière à l’âge de 17 ans dans la série « Another World ». Elle a ensuite tourné dans de nombreux films pour le cinéma. Elle a une fille âgée de 13 ans, de sa relation avec James Tupper.

