Mamans et célèbres de retour le 29 août

Mamans et célèbres, reprise des épisodes inédits – Les « MAMANS & CÉLÈBRES » vont faire leur grand retour dans des épisodes inédits à partir du lundi 29 août sur TFX. Stars des réseaux sociaux, influenceuses et business women, elles sont avant tout mamans.







Vous découvrirez nos mamans qui feront face à de nombreux rebondissements personnels ou professionnels. Dans leur vie déjà bien remplie, d’incroyables événements risquent de chambouler leur quotidien…







Elles reviennent vous dévoiler leurs histoires quotidiennes : ÉMILIE NEF NAF, JULIA PAREDES, STÉPHANIE CLERBOIS, JESTA HILLMANN, KELLY HELARD, SARAH MACHET, MARTIKA CARINGELLA, HILLARY VANDEROSIEREN, RYM RENOM, CAMILLE FROMENT, DANIELA MARTINS, ÉLOÏSE APPELLE et JULIE RICCI !

Au programme : naissances, mariages et vacances !



Devenir maman pour la première fois

Éloïse et Nacca ont accueilli un heureux événement : la petite Valentina. Pour la première fois, ils découvrent les joies et les difficultés d’être les parents d’un nouveau-né… Leur quotidien risque d’être haut en couleur !

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants…

Hillary se prépare à devenir Madame Bonamy ! La future mariée nous embarque dans les coulisses de l’organisation de son mariage de rêve. Après une année particulièrement difficile pour le couple, suite aux problèmes cardiaques de Mattéo décelés dès sa naissance, il est temps pour Hillary et Giovanni de célébrer leur amour. Mais à quelques jours de l’évènement, un terrible accident a bien failli tout faire basculer… Avec Giovanni en fauteuil roulant et de sérieux imprévus autour de l’organisation du mariage, le sort semble s’acharner sur la famille Bonamy. Entre eux, c’est pour le meilleur et pour le pire !

Rym elle aussi, a connu quelques difficultés à la naissance de sa deuxième petite fille Alma. Mais aujourd’hui, la famille Queijo-Renom semble avoir trouvé son équilibre dans cette nouvelle vie à 4. Rym a donc repris l’organisation de son mariage, laissée en suspens avec la crise sanitaire. La maman de Maria-Valentina et Alma rêve aussi de dire « OUI » à l’homme de sa vie, Vincent. Mais les choses se compliquent… Parviendra-t-elle à fixer une date pour son mariage ?

Une chose est certaine, entre leur vie de famille mouvementée et le stress de l’organisation d’un mariage, nos mamans auront du fil à retordre !

Mamans mais pas que ! Retrouvez leur quotidien à 100 à l’heure

Entourée de ses enfants, Julie Ricci fait son grand retour dans « MAMANS & CÉLÈBRES ». Et vous découvrirez que ses fils ont bien grandi.

Depuis la naissance de son petit dernier, Martin, Daniela est désormais à la tête d’une famille nombreuse, et ce n’est pas de tout repos !

Jesta, Julia, Stéphanie, Émilie et Kelly s’ouvrent à de nouvelles opportunités professionnelles. Certaines d’entre elles travaillent sur la publication de leur livre. Plus que jamais, elles vont devoir jongler entre vie professionnelle, vie publique et vie privée.

De grandes vacances avant la rentrée scolaire !

Pour Émilie, Sarah et leurs fils respectifs, direction le « glamping ». De leurs côtés, Kelly et Daniela séjourneront chez Rym, l’occasion pour elle de leur présenter sa fille Alma…

Martika voyage en Europe et se remet en question : ses filles grandissent et elle souhaite leur offrir le meilleur cadre de vie possible… Leur vie de famille est-elle vraiment à Dubaï ?

Après les vacances, la rentrée scolaire arrive à grands pas. Alors que certains entrent en CP d’autres « sautent » une classe, comme le petit Tao, le fils de Sarah, diagnostiqué HPI.

Ne manquez pas la suite des aventures de « MAMANS & CÉLÈBRES », une nouvelle maman pourrait bien faire son entrée…

