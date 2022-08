Demain nous appartient spoiler : un meurtre se prépare (vidéo épisode du 17 août)

5 ( 5 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Après les agressions du haras et l’enlèvement de Samuel, une nouvelle intrigue se prépare dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un homme en jogging noir avec une capuche se dirige dans un coin discret d’une plage de Sète.







Au milieu des rochers, il déterre un mystérieux sac.







A l’intérieur, un masque de clown et une arme ! Autant dire que ça ne présage rien de bon et que la police de Sète va encore avoir du boulot ! Encore un meurtre en vue ? Qui est la cible et surtout qui est cet homme en noir ?

Demain nous appartient, extrait vidéo du 17 août : un nouveau drame se prépare

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

