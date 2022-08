Demain nous appartient spoiler : Samuel mort ? (vidéo épisode du 15 août)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Samuel a été enlevé et est entre les mains d’un malade dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors que Samuel est toujours introuvable et que la police piétine, Aurore a très peur et panique…







Elle confie à Damien qu’elle craint que Samuel soit mort !







Damien essaie de la rassurer, ils vont le retrouver et en vie. Mais Aurore est terrifiée à l’idée de devoir annoncer le pire à Sofia, dont Samuel est le père…

Demain nous appartient, extrait vidéo du 15 août : Samuel est-il mort ?

