Et la montagne fleurira, votre nouvelle série ce soir sur France 2 (29 août)

5 ( 1 )

Et la montagne fleurira au programme TV du lundi 29 août 2022 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série « Et la montagne fleurira… ». Une saga adaptée du livre « Le Mas des tilleuls » de Françoise Bourdon, une belle œuvre patrimoniale qui nous plonge dans le quotidien des cultivateurs en Drôme provençale au milieu du XIXe siècle. Au programme ce soir, les deux premiers épisodes inédits.







Publicité





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Et la montagne fleurira – le synopsis

1837, en Provence. Fils d’un riche propriétaire terrien de la région de Buis-les-Baronnies, Jean-Baptiste perd sa mère dans un accident tragique. Son père, un homme bourru, jaloux de son fils et de la relation qu’il avait avec sa mère, remplace celle-ci par une fille de joie rencontrée quelques mois plus tôt. Peu de temps après, Jean-Baptiste est injustement accusé par sa « belle-mère » d’avoir voulu abuser d’elle. Ulcéré, son père le bannit pour toujours du mas de son enfance.

Jean-Baptiste n’a d’autre choix que de partir vivre chez la sœur de sa mère, Blanche, à Saint-Pancrace. Il devient colporteur-droguiste et sillonne la France pour vendre des plantes médicinales et aromatiques cueillies sur la montagne de Lure. Quand il rencontre Lila, fille de sourciers et de guérisseurs qu’il aime éperdument et qui lui donne un fils, il croit avoir vaincu l’adversité. Lila, fille de la montagne, apprend à vivre avec Blanche et tisse des liens forts avec sa nouvelle famille. Mais le bonheur de Jean-Baptiste s’évanouit dans les tumultes d’une Provence en révolte contre le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Déshérité, maudit par son père, Jean-Baptiste comprend pourtant qu’il ne trouvera la paix qu’à une condition : reconquérir ses droits sur le mas qui l’a vu naître…



Publicité





Vos épisodes du 29 août

Épisode 1

Provence, 1847. Adélaïde, propriétaire du mas des Tilleuls, perd la vie lors d’un terrible accident, qui survient pendant la cueillette des tilleuls. Son fils, Jean-Baptiste, se retrouve seul avec son père Sosthène, avec qui il entretient des rapports conflictuels. Peu après la mort de sa femme, Sosthène fait de Séraphine, prostituée de Vaison avec qui il entretient une liaison, la nouvelle maîtresse des lieux. Au grand dam de Jean-Baptiste, dont la vie se transforme en enfer. Surtout lorsque Séraphine l’accuse de viol…

Épisode 2

Sur les conseils de son oncle, Hector, Jean-Baptiste est envoyé chez la sœur de sa mère, Blanche, et son mari, Germinal, de l’autre côté de la montagne de Lure, le temps que les choses se calment au mas des Tilleuls. Mais lorsque le jeune homme arrive dans le petit village de Saint-Pancrace, il découvre que Germinal vient de mourir, laissant Blanche seule pour s’occuper du domaine. Jean-Baptiste craint d’être chassé à nouveau. Dès lors, où ira-t-il ?

Du côté de Sosthène, Séraphine tente de mettre la main sur le domaine, et de faire venir son fils, Gaspard, pour remplacer définitivement celui qu’on appelle désormais l’« autre »…

Les interprètes

Avec Guillaume Arnault (Jean-Baptiste), Claire Duburcq (Lila), Philippe Torreton (Sosthène), Constance Dollé (Blanche), Ophélia Kolb (Zélie), Julien Boisselier (Hector), Chloé Astor (Agathe Marie), Anne Brochet (Adélaïde), Catherine Allégret (Léonie), Rio Vega (Gaspard), Pauline Briand (Alexandrine), Liah O’Prey (Estelle), David Kammenos (Ailhaud), Damien Jouillerot (Gigoulet)

Avec la participation de Michel Jonasz (maire de Buis) et Hélène de Fougerolles (Séraphine)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note