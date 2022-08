Ici tout commence spoiler : Axel découvre pour Louis et Jasmine (vidéo épisode du 23 août)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoilers – Les choses vont mal tourner entre Axel et Jasmine dans les prochains jours dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ».







En effet, alors que Louis et Jasmine vont s’embrasser, quelqu’un va les prendre en photo et la mettre en ligne sur le compte Instagram de Louis et Charlène !

Autant dire que cette photo va faire l’effet d’une bombe…

Axel est déçu et en colère. Il montre la photo à Jasmine et lui demande des explications. Elle lui explique que Louis l’a consolée après leur dispute et que c’est arrivé comme ça… Mais ils ne sont pas allés plus loin. Axel ne sait plus quoi penser.

Mais le pire est sûrement à venir pour Louis. Alors qu’il s’était réconcilié avec Charlène, comment celle-ci va-t-elle réagir face à cette photo avec Jasmine ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo du 23 août, Axel face à la photo du bisou de Louis et Jasmine

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

