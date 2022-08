Ici tout commence spoilers : Teyssier de retour, Charlène apprend la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 août)

5 ( 11 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 15 au 19 août 2022 – Alors que le week-end ne fait que commencer, il est temps pour les fans de la série quotidienne « Ici tout commence » d'en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la fin du championnat.

En effet, alors que Swan est emmené par la police, il est temps de savoir qui a remporté la victoire !



Le chef Teyssier et les autres rentrent donc à l’institut. Et il était temps que Teyssier revienne pour calmer Louis. Hortense n’en peut plus et justement Teyssier compte bien s’occuper du cas de Louis… Il lui parle des fiançailles et lui rappelle leur deal : soit il annule les fiançailles, soit il dit tout à Charlène !

Et en fin de semaine, Charlène apprend la vérité et remet tout en question… Entre Louis et Charlène, rien ne va plus !

Quant à Salomé, bouleversée par ce qui s’est passé avec Swan, elle se rapproche d’Axel et déclenche à nouveau la jalousie de Jasmine.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 15 au 19 août 2022

Lundi 15 août (épisode 465) : C’est sur une victoire en demi-teinte que le championnat s’achève. Une voiture emporte quelqu’un loin de L’institut tandis qu’une autre y ramène Teyssier, prêt à en découdre.

Mardi 16 août (épisode 466) : Sur le point de faire une révélation, Louis est interrompu par un cadeau inattendu. De retour à L’institut, Enzo est sous le feu des projecteurs. De son côté, Tony est le centre de l’attention.

Mercredi 17 août (épisode 467) : Révélations chez les Teyssier : la tension monte. Rongée par le doute, Jasmine prend des risques. Au Coffee shop, Laetitia apprend une nouvelle surprenante.

Jeudi 18 août (épisode 468) : A l’approche des fiançailles, rien ne va plus entre Louis et Charlène. Crise d’ego en cuisine : Enzo fait son show. Malgré lui, Axel ravive d’anciennes tensions.

Vendredi 19 août (épisode 469) : Dévasté, Louis commet l’impensable. En cuisine, Enzo est contraint de garder les pieds sur terre. Entre Jasmine et Axel, le bateau tangue.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 15 au 19 août 2022

