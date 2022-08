La faute à Rousseau du 24 août : vos épisodes ce soir sur France 2

5 ( 1 )

La faute à Rousseau du 24 août 2022. Ce soir à la télé, France 2 poursuit la rediffuse la saison 1 de la série « La faute à Rousseau ». Au programme aujourd’hui, quatre épisodes à la suite, les derniers de la saison 1.







Publicité





A voir ou revoir sur France 2 à partir de 21h10 ou en replay sur France.TV.







Publicité





La faute à Rousseau du 24 août 2022, vos épisodes

Saison 1, épisode 5 « Aïcha et la Justice » : Excellente élève, la très déterminée Aïcha se destine à être avocate d’affaires pour reprendre le cabinet de son père. Mais tout bascule le jour où elle est arrêtée et placée en garde-à-vue, en marge d’une manifestation, pour des injures qu’elle a soi-disant proférées. Et un casier réduirait à néant ses projets d’avenir. Pour la première fois confrontée à l’injustice, Aïcha s’écroule et ne sait plus qui croire, ni quoi croire. C’est l’heure des choix pour l’adolescente. Des choix douloureux.

Saison 1, épisode 6 « Gabriel et le désir » : Ex-meilleur ami de Théo, avec qui il a traversé toutes les étapes de son adolescence, Gabriel est un garçon drôle et plein de vie. Mais depuis la fin de son amitié avec Théo, Gabriel est rejeté depuis quelques mois. Cependant, il pense avoir trouvé une bouée de secours en devenant pote avec une bande de mecs populaires au lycée. Les adolescents partagent un compte sur un réseau social et y convient Gabriel. Sans s’en rendre compte, ce dernier va se retrouver dans une situation délicate. Il devient membre d’un groupe qui harcèle les filles…



Publicité





Saison 1, épisode 7 « Margaux et la vérité » : Alors qu’il prend bain tranquillement chez lui, Benjamin Rousseau reçoit un appel d’une commerçante lui demandant de se présenter dans sa boutique car sa fille a tenté de voler des vêtements. Le problème est que ce professeur de philosophie n’a pas une fille mais un fils, Théo. Sur place, il se retrouve face à Margaux, une de ses élèves, qui fait croire à la commerçante que Benjamin est son père. Ce dernier découvre peu à peu que la jeune fille s’enfonce dans une spirale de mensonges depuis que Ethan l’a quittée et qu’elle a décidé de se venger de lui.

Saison 1, épisode 8 « Théo et le bonheur » : Benjamin Rousseau s’inquiète de plus en plus pour son fils Théo qui se met une énorme pression pour être à la hauteur de la prépa HEC qu’il veut intégrer à la rentrée. D’autant plus que celui-ci s’est mis à consommer des médicaments pour améliorer sa concentration à quelques jours des épreuves du baccalauréat. Emma, sa meilleure amie, et Paul, son ancien petit ami, s’inquiètent aussi de son étrange comportement et de ses sautes d’humeur. De son côté, Benjamin espère fortement partir en vacances cet été en Italie avec Claire, son grand amour de jeunesse.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note