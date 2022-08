Les Traîtres du 24 août : les épisodes 3 et 4 ce soir sur M6

5 ( 1 )

Les Traîtres du 24 août 2022, vos épisodes ce soir sur M6. Après le succès du lancement mercredi dernier, ce soir sur M6 Eric Antoine vous donne rendez-vous pour suivre les épisodes 3 et 4 inédits de la nouvelle émission « Les Traîtres ».







Publicité





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur 6play







Publicité





Les Traîtres du 24 août, présentation

C’est dans un magnifique château que 14 personnalités vont participer à une expérience qu’elles n’oublieront jamais ! Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis. Parmi les 14 joueurs, 3 seront désignés comme des « traîtres », les autres seront des « loyaux ».

Jour et nuit, les « traîtres » devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les « loyaux » et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi… Et surtout éviter les éliminations pour arriver le dernier et remporter le jeu et un gain exceptionnel au profit de l’association de leur choix : 50 lingots d’argent !



Publicité





Les « traîtres » parviendront-ils à cacher leur identité jusqu’au bout ? Arriveront-ils à éliminer les « loyaux » avant qu’ils ne les démasquent ? Qui remportera ce jeu : les « traîtres » ou les « loyaux » ?

Le casting

Vous retrouverez : David Douillet, Vanessa Douillet, Elsa Esnoult, Martin Lamotte, Delphine Wespiser, Camille Lacourt, Bernard Werber, Clémence Castel, Just Riadh, Bruno Sanches, Alex Ramires, Paul El Kharrat (Les 12 coups de midi), Natoo et Melococo.

Le principe

Chaque jour, les candidats devront s’unir pour surmonter leurs peurs, se dépasser physiquement et résoudre des énigmes lors d’épreuves physiques et psychologiques. Leur objectif : remporter un maximum de missions afin d’amasser le plus grand nombre de lingots d’argent. Le soir venu, les “traîtres” auront un avantage. Ils pourront bannir un loyal qui devra quitter l’aventure surle-champ. Mais les “loyaux” auront la possibilité de se défendre en éliminant un candidat qu’ils pensent être “traître” lors d’un vote au conseil mené par Éric Antoine.

Le candidat qui parviendra à éviter toutes les éliminations et bannissements remportera le jeu et repartira avec un gain exceptionnel au profit de son association : jusqu’à 50 lingots d’argent !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note