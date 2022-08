Ici tout commence du 24 août : Louis dérape totalement (résumé + vidéo épisode 472)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 24 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 472 – Les choses ne s’arrangent pas du tout entre Charlène et Louis ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et face à Jasmine, Louis dérape totalement et les autres élèves de l’institut doivent le calmer !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 24 août – résumé de l’épisode 472

Les choses ne se sont toujours pas arrangées entre Louis et Charlène. Louis est fou de rage et en veut à la terre entière. C’est Jasmine qui se prend tout dans la figure en lui proposant son aide !

Alors que Louis a des suspects, Charlène joue à un jeu dangereux. A L’institut, Lisandro a du mal à gérer sa colère. Panique au potager : les tomates sont en danger.



Ici tout commence du 24 août – vidéo première scène

