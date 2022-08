« La Momie » : Tom Cruise ce soir sur TF1 (21 août)

5 ( 1 )

« La Momie » au programme télé du dimanche 21 août 2022. Ce soir et pour bien terminer la semaine, TF1 vous propose de voir ou revoir le film d’Alex Kurtzman « La Momie ». Tom Cruise en est le héros et partage l’affiche avec Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance et Russell Crowe.







A suivre dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1 via sa fonction direct.







Au programme de ce film d’aventures haletant : effets spéciaux et cascades spectaculaires lors d’un voyage dans le temps, de l’Egypte ancienne à l’Angleterre. Un blockbuster qui tient toutes ses promesses et que nous vous conseillons de (re)découvrir.

« La Momie » : présentation

En Mésopotamie, berceau de civilisation aujourd’hui appelée Irak, les insurgés s’acharnent sur les vestiges du passé. Nick Morton, éclaireur dans l’armée américaine, et son coéquipier Vail ont une longueur d’avance sur leur unité pour mettre la main sur certains objets d’arts et antiquités précieuses. Mais cette fois, ils sont dépassés par la situation.



En effet, un sarcophage égyptien vient d’être découvert. Il renfermerait la sépulture de la princesse Ahmanet, qui fut l’unique héritière du trône d’Egypte. Le royaume du pharaon devait lui revenir de droit, mais le pharaon eut un fils et dès lors, cet enfant allait la priver de sa destinée. Jurant de se venger, elle choisit de s’allier à Seth, le dieu de la mort.

Ils conclurent un pacte qui devait déchaîner les ténèbres… En châtiment de ses péchés, Ahmanet fut momifiée vivante il y a 5 000 ans et son corps, emmené loin d’Egypte… De nos jours, l’armée, accompagnée de l’archéologue Jenny Halsey, emporte le sarcophage à Londres. Mais désormais « libérée », la momie reprend vie et choisit Nick comme « élu »…

Le saviez-vous ?

🎬 Dix-huit ans après avoir été pressenti pour incarner le rôle principal dans La Momie en 1999, l’inusable Tom Cruise a pris sa revanche en devenant le héros du premier film des Universal Monsters.

🎬 Filmé en pellicule argentique, La Momie a généré près de 300 kilomètres de rushs.

🎬 Les scènes d’action et de cascades sont particulièrement surprenantes. C’est en effet la première fois que l’ont peut voir des acteurs se déplacer en apesanteur dans un avion.

🎬 Malgré des critiques mitigées, le film a généré 410 millions de dollars de recettes à travers le monde, soit 3 fois son budget initial. En France, 1.37 million de spectateurs l’ont découvert lors de sa sortie en salles en 2017.

Vidéo

Voici la bande-annonce de votre film telle que proposée par la chaîne.

« La Momie » c’est ce soir sur TF1 et en streaming sur MYTF1.

