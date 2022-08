Les 12 coups de midi du 11 août : Cécile pas inspirée face à l’étoile mystérieuse (VIDÉO)

5 ( 1 )

Les 12 coups de midi du 11 août 2022, 10ème victoire de Cécile – C’est sans briller que Cécile a signé une nouvelle victoire ce jeudi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, elle a buté sur deux questions sur Coup de Maître et n’a donc gagné que 100 euros à partager avec un téléspectateur.







En 10 victoires, Cécile comptabilise donc 27.150 euros dans sa cagnotte personnelle.







Du côté de l’étoile mystérieuse, Cécile ne semble pas inspirée et on peut dire qu’on a du mal à la suivre ! En effet, ça fait plusieurs jours qu’elle nous parle d’une cabane sur l’étoile alors qu’il n’y en a pas… Et aujourd’hui elle a évoqué des chênes lièges mais il n’y en a pas non plus ! Elle a proposé aujourd’hui le nom de Francis Cabrel, mais ce n’est toujours pas la bonne réponse.

Rappel des indices présents sur l’étoile : un jardin, une haie, un scooter rouge, des tasses de café, une table de ping-pong



Rappel des noms proposés pour cette étoile : Gérard Depardieu, Jack Nicholson, Gérard Jugnot, Johnny Hallyday, Tom Hanks, Viggo Mortensen, Sharon Stone, Patrick Timsit, Etienne Daho, Eva Green, Michaël Youn, Anita Ekberg, Nicole Kidman, Patrick Bruel, Francis Cabrel

Les 12 coups de midi vidéo replay du jeudi 11 août 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

