Les 12 coups de midi du 16 août : qui est sur l’étoile mystérieuse ? Nouvel indice (VIDÉO)

Les 12 coups de midi du 16 août 2022, 15ème victoire de Cécile – Cécile a réalisé une 15ème victoire ce mardi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle n’a encore une fois pas brillé avec un Coup de Maître à seulement 300 euros.







La cagnotte de Cécile monte à un total de 33.450 euros.







Les 12 coups de midi du 16 août, le point sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice se dévoile : un chapeau de paille. Cécile s’est appuyé sur les tasses de café pour proposer le nom de George Clooney. Mais c’est encore raté !

Et alors qu’il ne reste plus beaucoup de case sur l’étoile, elle devrait être dévoilée dans les prochains jours. Et avec tous les indices présents désormais, on penche pour Jean Dujardin !



Rappel des indices présents sur l’étoile : un jardin, une haie, un scooter rouge, des tasses de café, une table de ping-pong, un chapeau de paille

Rappel des noms proposés pour cette étoile :

Gérard Depardieu, Jack Nicholson, Gérard Jugnot, Johnny Hallyday, Tom Hanks, Viggo Mortensen, Sharon Stone, Patrick Timsit, Etienne Daho, Eva Green, Michaël Youn, Anita Ekberg, Nicole Kidman, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Michelle Obama, Gilbert Bécaud, Frédéric Anton, Bill Gates, George Clooney

Les 12 coups de midi du 16 août, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

