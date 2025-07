Intervilles du 17 juillet 2025 : quelles villes s’affrontent ce soir sur France 2 ?

Publicité





« Intervilles » du 17 juillet 2025 – Ce jeudi soir sur France 2, Valérie Bègue, Camille Cerf, Magali Ripoll, Bruno Guillon, Nagui, et Yoann Riou vous donnent rendez-vous en direct pour le 3ème et dernier affrontement avant la grande finale !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





L’affrontement du jour : Wallers-Arenberg face à Saint-Amand-les-Eaux

Pour la troisième et dernière soirée avant la grande finale d’INTERVILLES, place à un duel 100 % ch’ti entre Wallers-Arenberg, soutenue par Valérie Bègue, et Saint-Amand-les-Eaux, accompagnée de Camille Cerf. Ces deux villes du Nord vont tout donner pour décrocher la dernière place en finale dans une ambiance survoltée, entre épreuves déjantées comme le savon noir, la tyrolienne ou les tapis roulants, et une solidarité à toute épreuve.

Rendez-vous ce jeudi soir pour un choc de voisins à la fois drôle et ultra-compétitif, où une seule équipe sortira victorieuse et l’autre devra ranger son fanion !



Publicité





Interville version 2025, rappel de la présentation

Depuis 60 ans, INTERVILLES est bien plus qu’un simple jeu télé : c’est une véritable institution qui a marqué plusieurs générations. Rires en famille, candidats trempés, déguisés et toujours prêts à en découdre face au mythique Mur des Champions, costumes loufoques, chutes et glissades légendaires… L’émission est entrée au Panthéon de la pop culture française. Pas étonnant qu’elle figure en tête des émissions que les Français rêvent de revoir !

Cet été, France 2 rallume la flamme d’INTERVILLES avec une toute nouvelle formule, repensée, moderne, festive et spectaculaire — sans jamais perdre l’ADN de ce rendez-vous mythique : une compétition joyeuse, une grande fête populaire, et surtout, une euphorie collective qui fait un bien fou !

INTERVILLES 2025, c’est un tourbillon de joie, un feu d’artifice d’énergie, d’émotion et de fun, à vivre en direct lors de quatre soirées exceptionnelles, du 3 juillet à la fin du mois.

Sous la conduite de Nagui, une équipe de choc vous embarque dans une aventure estivale plus folle, plus drôle et plus festive que jamais.

Au programme ;

– Trois villes hôtes — Beauvais, Gap et Wallers-Arenberg — accueillent la compétition

– Six villes en lice pour défendre leurs couleurs dans des épreuves mythiques : la Tournette, la Tyrolienne, les tapis roulants, le savon noir, la piscine…

– Des nouveautés avec des quiz loufoques, des chorégraphies endiablées, des supporters en délire et des rebondissements à chaque manche

– Et bien sûr, le fameux Mur des Champions, revisité avec un trio mixte pour plus de suspense et d’équité

Trois primes de sélection en direct détermineront les finalistes, avant une grande finale en direct où tout pourra arriver.

INTERVILLES 2025, c’est aussi des valeurs fortes : esprit d’équipe, fair-play, dépassement de soi, attachement aux territoires et une fête intergénérationnelle où toutes les villes et leurs habitants se retrouvent pour vibrer ensemble.