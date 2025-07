« Les Visiteurs 2 : les couloirs du temps » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (17 juillet 2025)

Publicité





« Les Visiteurs 2 : les couloirs du temps » est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Suite bien sûr du film « Les Visiteurs » sorti cinq ans plus tôt, son histoire reprend directement là où celle du premier film s’était arrêtée. Au casting toujours Jean Reno, Christian Clavier et Marie-Anne Chazel mais aussi quelques petits nouveaux. C’est ainsi que Muriel Robin remplace Valérie Lemercier dans le rôle de Béatrice/Frénégonde.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1







« Les Visiteurs 2 : les couloirs du temps » : l’histoire

Godefroy de Montmirail regagne son époque, mais ce n’est pas Jacquouille, son fidèle serviteur, qui l’accompagne : c’est Jacquart. Le mariage de Godefroy avec Frénégonde de Pouille est alors annulé par le père de la jeune femme, furieux du vol de bijoux et d’une relique sacrée qui lui appartenaient. Ces objets ont en réalité été dérobés par Jacquouille et Ginette, désormais coincés dans le présent où ils sèment un joyeux chaos. Godefroy n’a d’autre choix que de retrouver ces deux manants, récupérer les précieux biens et ainsi espérer épouser sa bien-aimée Frénégonde…

5 choses à savoir sur le film

– Le film a bénéficié d’un budget colossal puisque de 140 millions de francs contre 50 « à peine » pour le premier.



– Outre les cachets de Jean Reno et Christian Clavier (10 millions de francs chacun) c’est dans les décors que l’autre grande partie du budget a été investie.

– Si Valérie Lemercier n’a pas accepté de poursuivre l’aventure c’est parce qu’elle aurait moins aimé le scénario. « Pourquoi refaire la même chose en moins bien ? » avait-elle déclaré à l’époque.

– Alors que 14 millions de Français se sont pressés pour découvrir le premier film, ce second volet a un peu moins bien fonctionné mais avec tout de même 8 millions de spectateurs.

– Les Visiteurs 2 est synonyme de troisième collaboration entre Christian Clavier et Jean Reno après « Les Visiteurs » et « Opération corned-beef ».

Bande-annonce vidéo

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce officielle de votre film….