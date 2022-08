Most wanted criminals du 17 août 2022 : vos 3 épisodes ce soir sur TF1

5 ( 1 )

Most wanted criminals du 17 août 2022 – TF1 termine la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Most wanted criminals » ce mercredi soir. Au programme aujourd’hui, les trois derniers épisodes à la suite.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





Most wanted criminals du 17 août 2022 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 2 épisode 13 « Des vies en cendres » : Après le meurtre d’un couple de camionneurs qui semble plus complexe qu’il n’y paraît, l’équipe de Jess se lance sur la piste de deux frères, Wyatt et Greg Hammond. Ils se ont embarqués dans une expédition punitive consécutive à la mort de la toute jeune fille de Greg. Ce décès prématuré est attribué par les frères à la centrale à charbon locale dont le propriétaire, Larry Griffin, est soupçonné d’avoir enfoui des déchets durant des décennies pour le malheur des habitants de la ville, massivement frappés par des cas de cancers.

Saison 2 épisode 14 « Liaison dangereuse » : Sheri James, une ancienne informatrice d’Ortiz, l’appelle à l’aide car sa sœur a été assassinée et elle pense être désormais la cible du tueur. L’équipe de Lacroix se penche d’abord sur son petit ami de l’époque, un dealer suspecté de terrorisme, qui vient de sortir de prison. L’homme nourrissait en effet des projets meurtriers, mais pas envers Sheri. Lorsque celle-ci est tuée, Ortiz réalise que son ancienne compagne ne lui avait pas tout raconté sur la façon dont elle gagnait sa vie…



Publicité





Saison 2 épisode 15 « Visite inattendue » : L’équipe de Jess est mandatée par l’agent Reid du ministère de la Justice pour retrouver Clayton Smith, un agent de la DEA, disparu lors de sa mission d’infiltration. L’enquête les conduit jusqu’au Tennessee où ils découvrent un réseau de trafiquants beaucoup plus important que prévu, aux ramifications nombreuses et aux activités variées. Lorsque l’équipe trouve le corps de Smith, elle comprend vite que l’agent jouait certes sur plusieurs tableaux, mais qu’un autre membre du réseau cherche à en prendre le contrôle de façon violente. Pendant ce temps, Crosby convoite la moto de son patron et Sarah emménage chez Jess…

Most wanted criminals du 17 août, la bande-annonce

On termine avec les images de la bande-annonce de votre soirée.

Most Wanted Criminals, la saison s'achève, mercredi à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/jXbJHMdo51 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 15, 2022

« Most wanted criminals » revient ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur MYTF1.fr

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note