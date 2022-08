La faute à Rousseau du 17 août : vos épisodes ce soir sur France 2

3 ( 2 )

La faute à Rousseau du 17 août 2022. France 2 rediffuse la saison 1 de la série « La faute à Rousseau » ce mercredi soir. Au programme ce soir, les quatre premiers épisodes de la saison à la suite.







Publicité





A voir ou revoir sur France 2 à partir de 21h10 ou en replay sur France.TV.







Publicité





La faute à Rousseau du 17 août 2022, vos épisodes

Saison 1 épisode 1 « Paul et la liberté » : Après dix ans de vacations à la fac, Benjamin Rousseau, 46 ans, accepte à nouveau d’enseigner la philosophie au lycée La Fontaine. Le premier jour de la rentrée scolaire, cet homme rebelle et un brin incontrôlable découvre que Théo, son fils de 17 ans en pleine recherche d’identité, figure parmi ses élèves. Arrivé en retard, Paul, mystérieux et beau garçon, intègre la classe. Lors d’un cours suivant, ce dernier révèle à ses camarades et à Benjamin Rousseau qu’il a été condamné à 280 heures de travaux d’intérêt général à la suite d’un accident de scooter.

Saison 1 épisode 2 « Anaïs et l’amour » : Anaïs est une jeune adolescente qui se sent mal dans sa peau. Elle se trouve grosse, minimise son intelligence et désire être invisible. Elle est très amoureuse d’Ethan, son camarade de classe. Malheureuse et peu sûre d’elle, Anaïs se renferme sur elle-même et se met en danger. Désespérée, elle ne mange plus et sèche les cours de sport au lycée pour faire du jogging. Elle espère ainsi perdre du poids. Benjamin Rousseau, son professeur, réalise la gravité de la situation et décide de lui venir en aide…



Publicité





Saison 1 épisode 3 « Emma et le devoir » : Emma, une lycéenne brillante et très mature pour âge, rêve d’intégrer une école d’hôtellerie en Suisse après l’obtention du bac. Quand Benjamin Rousseau, son professeur de philosophie qui est également le père de son meilleur ami Théo, découvre qu’elle a opté pour un BTS en comptabilité en choix d’études, il se met en tête de comprendre ce changement d’orientation soudain. Cet enseignant iconoclaste découvre bientôt qu’Emma s’occupe toute seule de sa mère bipolaire, ce qui oblige la jeune fille à mettre de côté sa vie personnelle et à sacrifier ses rêves.

Saison 1 épisode 4 « Ethan et l’identité » : Issu d’un milieu populaire, Ethan, un lycéen brillant, effectue le soir des livraisons à vélo pour aider financièrement sa mère qui travaille de nuit comme auxiliaire médicale. Grâce à une lettre de motivation écrite avec l’aide de son professeur de philosophie Benjamin Rousseau, il décroche un entretien pour un stage au service financier de l’entreprise Ultra Fast, où travaille son frère aîné en tant que magasinier. Mais quand ce dernier est mis à pied après avoir bousculé son supérieur, Ethan voit soudain son projet de stage en alternance s’évaporer.

La faute à Rousseau du 17 août, la bande-annonce

Comme toujours on termine avec les images, celles de la bande-annonce

vidéo à venir

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note