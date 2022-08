Quotidien : audience record pour son retour sur TMC (29 août)

5 ( 3 )

C’est hier, lundi 29 août, que Yann Barthès et son équipe de « Quotidien » étaient de retour à l’antenne de TMC pour le lancement d’une nouvelle saison. Et le retour est plus que jamais réussi puisque « Quotidien » a réalisé son meilleur lancement historique !







Publicité











Publicité





Quotidien, Meilleur lancement historique

– Sur les cibles prioritaires avec 8% de pda sur les 4 ans et plus, 18% de pda 25-49 ans, 17% de pda ICSP+

– 2ème chaine nationale sur les cibles pubs

Quotidien, Leader TNT

– 1,7 million de téléspectateurs, 2ème meilleur lancement historique en NT

– Pic à plus de 2 millions de téléspectateurs

– Talk-Show N°1 sur les jeunes à 20% sur les 15-34 ans

QUOTIDIEN, présenté par Yann Barthès Du lundi au vendredi à 19h25 sur TMC et en replay sur myTF1.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note