« Une planète parfaite : du soleil aux volcans » : votre documentaire ce soir sur France 2 (jeudi 4 août 2022)

5 ( 1 )

« Une planète parfaite : du soleil aux volcans » : un documentaire en rediffusion ce soir, jeudi 4 août 2022, dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





Le soleil et les volcans sont deux forces primitives qui ont accompagné la naissance de notre planète. Deux forces essentielles à l’origine de toute vie sur Terre. Le soleil est la source d’énergie et de chaleur indispensable à toute forme de vie. Et les volcans nourrissent les sols et créent sans cesse de nouvelles terres.







Publicité





« Une planète parfaite : Du ciel aux océans », présentation

Au pied du volcan Ol Doinyo Lengaï, en Tanzanie, se cache le lac Natron, l’un des plus corrosifs de la planète. Aucune forme de vie n’y semble possible. Pourtant, les flamants nains d’Afrique de l’Est en ont fait leur refuge. Une fois dans l’année, le centre du lac est totalement asséché. Les oisillons y voient le jour loin des prédateurs terrestres. Très vite, la soif va les pousser à rejoindre les sources d’eau douce, sur les bords du lac. Mais la traversée s’annonce difficile et ils vont faire face à l’un des plus grands défis de leur vie. L’union fait la force et, pour échapper aux marabouts, ils se réunissent en groupes immenses.

Dans l’océan Pacifique, les îles de l’archipel des Galápagos sont nées d’éruptions volcaniques. Fernandina est la plus jeune d’entre elles. Son volcan est aussi actif qu’imprévisible. Malgré le danger, une femelle iguane remplie d’œufs a le courage de s’y aventurer. Car elle sait que le volcan va lui apporter un bienfait unique : les cendres du profond cratère garderont ses œufs au chaud jusqu’à leur éclosion.



Publicité





Les îles volcaniques ne représentent qu’une petite partie des terres émergées, mais elles abritent près d’un cinquième des espèces de la planète. Les pinsons ont sans doute échoué sur l’île Wolf dans les Galápagos au cours d’une tempête. Pour survivre, ils ne peuvent se contenter de graines, de nectar de fleurs et d’insectes, alors ils ont mis au point une stratégie radicale… ils sont devenus vampires et se nourrissent du sang des fous de Grant !

La richesse des volcans est essentielle à de nombreuses espèces. Les rayons du soleil sont tout aussi indispensables à la vie.

Dans l’hémisphère Nord, l’ensoleillement fluctue au fil de l’année. Ainsi sur l’île d’Ellesmere en Arctique, six mois d’obscurité succèdent à six mois de lumière. Les bœufs musqués sont les cibles privilégiées des loups arctiques. Mais la Lune éclaire à peine leur terrain de chasse et les loups ont rarement l’avantage. Avec le retour du printemps et de l’été, la vie des prédateurs sera bientôt plus douce.

En Amérique du Nord, la lumière du printemps réveille un animal aux pouvoirs presque surnaturels. Depuis le début de l’hiver, la grenouille des bois est totalement gelée. Mais dès que le soleil se met à briller à nouveau, son sang dégèle et coule à nouveau dans ses veines, et son cœur recommence à battre. C’est une grenouille cryogénique !

Au sortir de l’hiver, dans la péninsule volcanique du Kamtchatka, en Russie, l’eau qui jaillit des geysers accélère la pousse de d’une herbe verte et tendre. Pour les ours bruns qui sortent à peine de l’hivernation, c’est un repas bienvenu mais frugal. Le lac Kourile leur offre une nourriture beaucoup plus consistante. Dans ses eaux enrichies par les cendres volcaniques, les saumons viennent frayer par millions. Les ours bruns vont profiter de cette abondance et reprendre des forces pour les mois à venir.

Au cœur du Sahara, les rayons du soleil sont si intenses que la vie y semble impossible. Certains pourtant osent braver ces conditions extrêmes et les tourner à leur avantage. Ainsi les fourmis argentées attendent que la chaleur soit à son comble pour sortir de leur abri. Elles n’ont alors plus aucun concurrent, et partent en quête des insectes qui ont succombé à la chaleur écrasante. Mais c’est un jeu dangereux. Elles ne disposent que de cinq minutes pour trouver de quoi se nourrir avant que le soleil ne les tue à leur tour.

De nombreuses régions pourraient un jour ressembler au Sahara. Jusqu’à présent, la quantité de CO2 dans l’atmosphère a favorisé la vie sur Terre. Désormais, nous libérons chaque année soixante fois plus de dioxyde de carbone que tous les volcans du globe réunis. Cet excès entraîne un désordre climatique sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Pourtant, il est encore temps. Si nous parvenions à réduire notre impact sur le climat, notre Terre pourrait rétablir son équilibre naturel et devenir à nouveau une planète parfaite.

VIDÉO bande-annonce

VIDÉO À VENIR

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note