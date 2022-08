« Joséphine s’arrondit » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (4 août 2022)

5 ( 1 )

« Joséphine s’arrondit » ce jeudi 4 août 2022 sur TF1 – Après avoir rediffusé « Joséphine » la semaine dernière, ce soir TF1 vous propose de suivre la suite avec le film « Joséphine s’arrondit ». Cette fois, Joséphine attend un heureux évènement ! Fous rires garantis pour cette comédie signée Marilou Berry.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1 via sa fonction direct.







« Joséphine s’arrondit » : histoire et casting

Joséphine, une jeune femme désordonnée et sympathique, coule des jours heureux avec Gilles, un homme doux et irréprochable. Depuis deux ans, ils s’aiment comme au premier jour. Tout est parfait jusqu’au jour où elle découvre une nouvelle inatendue : ils seront bientôt trois ! Au chômage, Joséphine ne se sent pas prête du tout à devenir une adulte responsable ! Elle angoisse à l’idée d’être entourée de couches, de petits pots et surtout de ressembler… à sa mère ! D’ailleurs, elle ne peut pas lui annoncer la nouvelle de peur de la choquer : Gilles et elle ne sont pas mariés… Cependant, suite à un quiproquo, sa mère croit comprendre que la cérémonie va avoir lieu… Alors que Joséphine s’enfonce dans le mensonge, Gilles perd patience…

Avec : Marilou Berry (Joséphine), Josiane Balasko (La mère de Joséphine), Medi Sadoun (Marc, le gynécologue), Mehdi Nebbou (Gilles ), Patrick Braoudé (Le père de Joséphine), Victoria Abril (La mère de Gilles / Andrée)



5 choses à savoir sur votre film

🤰 C’est le premier film de Marilou Berry en tant que réalisatrice.

🤰 Au départ le film devait avoir pour titre « Joséphine est enceinte »

🤰 Suite de « Joséphine » sorti en 2013, c’est une adaptation de la série de BD du même nom de Pénélope Bagieu.

🤰 Changement au casting : Vanessa Guide remplace Alice Pol dans le rôle de Diane; Patrick Braoudé et Josiane Balasko remplacent Olivier Cruveiller et Françoise Miquelis dans le rôle des parents de Joséphine.

🤰 Ce second film a plutôt bien fonctionné au box-office. Alors que le premier film était resté sous la barre des 600.000 entrées, ce deuxième long-métrage a réuni 893 357 spectateurs.

« Joséphine s’arrondit » : la bande-annonce

Et comme toujours ou presque, on finit avec les images de la bande-annonce.

Joséphine s'arrondit, avec Marilou Berry et Mehdi Nebbou, jeudi à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/5609wQ7u14 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 2, 2022

