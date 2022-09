Accident au parc d’attractions OK Corral le 10 septembre 2022

5 ( 9 )

Un accident s’est produit ce samedi 10 septembre 2022 au parc d’attractions du sud de la France OK Corral, situé à Cuges-les-Pins dans les Bouches du Rhône. C’est dans l’attraction Splash Mountain que l’accident s’est produit, impliquant 4 personnes qui ont été transportées d’urgence à l’hôpital.







« Les passagers ont été pris en charge très rapidement par les secours et transféré vers l’hôpital de la Timone. Il semblerait que les lésions sont légères et qu’aucun prognostic vital ne soit engagé. » a déclaré le parc OK Corral dans un communiqué publié sur sa page Facebook.







Accident à OK Corral, l’attraction Splash Mountain fermée jusqu’à nouvel ordre

« L’attraction est fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous menons des investigations pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. » est-il précisé. « Nous mettons en place une cellule psychologique pour aider toutes les personnes affectées par cet événement. Notre attention se porte sur la santé de nos visiteurs et nous leur souhaitons un rétablissement rapide. »

Un accident qui arrive quelques semaines avant le lancement de la saison de Halloween à OK Corral. Il s’agit du plus grand parc d’attractions du sud de la France, qui accueille 400.000 visiteurs par an.



