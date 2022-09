US Open finale : suivre Ruud / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 5 )

Tennis US Open finale – Ruud / Alcaraz en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Eurosport ! Après la victoire d’Iga Swiatek hier chez les dames, place à la finale messieurs de l’US Open ce dimanche soir.







Publicité





Un match à suivre ce soir, à partir de 22h du matin, en exclusivité sur Eurosport.







Publicité





L’espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans, est actuellement numéro 4 mondial à l’ATP. Il affronte Casper Ruud, 23 ans, numéro 7 mondial et finaliste de Roland Garros 2022. L’un de ces deux jeunes joueurs va remporter son tout premier titre en Grand Chelem ce soir à l’US Open !

Carlos Alcaraz sort de trois matchs en 5 sets d’affilée. Il a éliminé Marin Cilic, Jannick Sinner, et Frances Tiafoe, le tombeur de Rafael Nadal. Quant à Casper Ruud, il a sorti le français Corentin Moutet, Mario Berrettini, Karen Khachanov.

Après un échec en finale de Roland Garros face à un Rafael Nadal beaucoup trop fort, Casper Ruud va-t-il prendre sa revanche ce soir et remporter l’US Open ?

US Open finale Ruud / Alcaraz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes motivé pour vous coucher tard, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à 22h.



Publicité





Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Ruud / Alcaraz, finale messieurs du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre ce soir sur Eurosport.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note