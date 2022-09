Demain nous appartient du 23 septembre : Dan retient les enfants (résumé + vidéo épisode 1280 en avance)

5 ( 4 )

Demain nous appartient du 23 septembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1280 de DNA – Dan franchit le point de non-retour ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il a pris les enfants, Mathis et Léo, en otages. Et il rompt tout contact avec la police en coupant son téléphone !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 23 septembre – résumé de l’épisode 1280

Inquiétude à Sète : Dan Mazure retient en otage son propre fils, Mathis et son ami Léo… Après son agression envers Benjamin, la police est soucieuse de ce que pourrait faire Dan. Audrey est désemparée face à cette situation. Pour Karim, elle est la seule à pouvoir raisonner Dan.

Pendant ce temps là, Alma en veut à Victoire de lui avoir menti. Nathan gâche l’après-midi de François et Charlie. Pour Alex, Sylvain commet une grosse erreur.



Demain nous appartient du 23 septembre – vidéo de la première scène

