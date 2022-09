Edouard Philippe méconnaissable, vous n’allez pas reconnaitre l’ancien Premier Ministre !

5 ( 1 )

Incroyable mais vrai, Edouard Philippe est totalement méconnaissable ! L’ancien Premier Ministre d’Emmanuel Macron a complètement changé et on peut dire que vous n’allez surement pas le reconnaitre.







Dans un extrait vidéo diffusé hier dans l’émission de Yann Barthès « Quotidien » sur TMC, on découvre le nouveau look d’Edouard Philippe et c’est vraiment surprenant.







Bruno Lemaire, Gérald Darmanin et Edouard Philippe étaient réunis durant le week-end. Et si Edouard Philippe a beaucoup changé, entre les trois hommes c’était pour le moins glacial.

Et depuis la diffusion de ces images dans le talk-show de Yann Barthès, tout le monde parle du nouveau visage de l’ancien Premier Ministre. Et pour cause, beaucoup de téléspectateurs ont eu bien du mal à le reconnaitre !

VIDÉO Edouard Philippe méconnaissable

Pour voir l’extrait vidéo de Quotidien de ce lundi 19 septembre 2022 avec un Edouard Philippe méconnaissable, c’est sur myTF1 que ça se passe.



