Mask Singer : qui se cache derrière l’Ours ? Indices

5 ( 3 )

Mask Singer saison 4 les indices sur l’Ours – Un nouveau costume a rejoint l’aventure de « Mask Singer » mardi dernier, il s’agit de l’Ours. Un Ours polaire qui intrigue particulièrement les enquêteurs et qui les a perdus !







Publicité





Et pour cause, on ne reconnait pas du tout sa voix… Il est déguisé en cuisinier et en même temps quand il chante il envoie du lourd.







Publicité





Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière l’Ours ?

L’Ours blanc, habillé en cuisinier, a fait son apparition pour la première fois sur la scène de Mask Singer la semaine dernière lors du 4ème prime. Qui se cache derrière ce costume ? Les indices qui nous ont été dévoilés précisent qu’il adore être entouré « à l’antenne, au cinéma ou sur scène ». La chanson ne semble pas lui être un terrain inconnu. Il nous a offert une impressionnante prestation avec le titre « Love me tender » d’Elvis Presley. Nos 4 enquêteurs sont déstabilisés ! Faisons le point sur les indices donnés mardi dernier.

Récap de ce que l’Ours a déclaré sur le 4ème prime :

– « Chanter en bande, ça m’a toujours plu ! »

– « J’adore être entouré, que ce soit à la maison ou au boulot. A l’antenne, au cinéma, ou sur scène »

– « Même si la première fois que vous m’avez vu chanter, j’étais solo. Un concours, le trac, un tube. Pourtant croyez moi, ça sentait pas la star ! Mais je suis toujours là »

– « Même si je pensais en avoir fini avec les cachotterie, pour Mask Singer je veux bien rempiler »

– « Faites votre choix et faites le bon, sinon c’est trop la loose »

– « J’ai déjà remporté des trophées. Mais j’ai encore de la place pour un autre ! »

A la question, « est-ce un animateur télé ? », l’Ours a simplement répondu qu’on l’a beaucoup vu à la télé.



Publicité





Indices visuels : un micro, une insigne de police, une tasse de café, des croissants. Et en fouillant dans sa loge, Tom Villa a trouvé une écharpe de Miss.

Propositions des enquêteurs : Florent Peyre, Tomer Sisley, Michel Leeb, Philippe Etchebest, Arthur, Cyril Féraud, Christophe Beaugrand

La prestation de l’Ours sur « Love me tender » d’Elvis Presley

Ces indices vous aident t-ils ? Vous avez trouvé qui se trouve sous le costume de l’Ours ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 20 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note