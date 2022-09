Et la montagne fleurira du 12 septembre : les derniers épisodes ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Et la montagne fleurira du 12 septembre 2022 – C’est déjà l’heure du final ce soir sur France 2 pour votre série inédite « Et la montagne fleurira… ». Une saga adaptée du livre « Le Mas des tilleuls » de Françoise Bourdon, une belle œuvre patrimoniale qui nous plonge dans le quotidien des cultivateurs en Drôme provençale au milieu du XIXe siècle. Au programme ce soir, les épisodes 5 et 6, les derniers.







Publicité





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Et la montagne fleurira du 12 septembre, vos épisodes

Épisode 5 : Lila est heureuse : elle a accouché, et son mari est auprès d’elle. Mais le bonheur est de courte durée : Jean-Baptiste doit repartir dans quelques jours. Au mas des Tilleuls, l’ambiance est morose. Nine est la nouvelle maîtresse de maison, et tente de survivre sous les coups de Gaspard, ivre du matin au soir. Sosthène, dépassé par les événements, reçoit des nouvelles de son fils, celui qu’il a banni. Et elles ne sont pas bonnes… Alors que la révolution gronde chez les Montagnards qui s’insurgent contre le pouvoir en place, un fléau terrifiant apparaît. Invisible, il se propage dans l’air chaud de la Provence : le choléra. Personne ne sait vraiment comment faire face, et les conséquences sur la population sont terribles…

Épisode 6 : C’est l’heure de se soulever. Louis-Napoléon Bonaparte a dissous l’Assemblée nationale, et s’apprête à faire taire toute forme de protestation, définitivement. Jean-Baptiste et Lila partent au front, laissant le petit Zacharie aux mains expertes d’Agathe-Marie. Mais la victoire du peuple ne s’annonce pas si facile. Le Sud est à feu et à sang, et Jean-Baptiste et Lila vont se battre pour la liberté d’un peuple opprimé. Pour le meilleur, et pour le pire…



Publicité





Les interprètes

Avec Guillaume Arnault (Jean-Baptiste), Claire Duburcq (Lila), Philippe Torreton (Sosthène), Constance Dollé (Blanche), Ophélia Kolb (Zélie), Julien Boisselier (Hector), Chloé Astor (Agathe Marie), Anne Brochet (Adélaïde), Catherine Allégret (Léonie), Rio Vega (Gaspard), Pauline Briand (Alexandrine), Liah O’Prey (Estelle), David Kammenos (Ailhaud), Damien Jouillerot (Gigoulet)

Avec la participation de Michel Jonasz (maire de Buis) et Hélène de Fougerolles (Séraphine)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note