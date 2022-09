L’amour est dans le pré du 12 septembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 4)

5 ( 1 )

L’amour est dans le pré du 12 septembre 2022 – Karine Le Marchand vous donne rendez-vous ce soir sur M6, comme chaque lundi, pour suivre la suite de la saison 17 inédite « L’amour est dans le pré ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 4 avec la suite des speed-datings et des séjours à la ferme pour nos agriculteurs à laa recherche de l’amour.







L’amour est dans le pré du 12 septembre, présentation de l’épisode 4

Entre les cœurs de nos agriculteurs qui commencent à s’ouvrir, des langues se délient et des coups de cœur qui se confirment (ou pas), pas si facile de gérer plusieurs prétendant(e)s en même temps : Jean, Thierry « Coquin de sort », Sébastien, Guillaume « du Limousin » et Alain s’apprêtent à découvrir celles qui leur ont écrit.

Nous retrouvons Jean, toujours avec ses deux prétendantes qui n’ont qu’une seule envie : allumer le cœur de Jean comme un bal des pompiers. Alors ouvrez grand vos oreilles, car il se pourrait qu’il soit sur la voie d’un rapprochement…

Dans la famille de la saison 17, on demande le plus timide ! Malgré son stress, c’est avec beaucoup d’envie et de volonté que Guillaume dit « du Limousin » arrive aux speed-dating. Parmi 7 jolies jeunes femmes, il sera partagé entre pluie de compliments et coups de cœurs. Réussira-t-il à dépasser sa timidité ?

C’est l’heure du ménage de printemps pour Thierry « Coquin de sort ». 7 ans après son premier chagrin d’amour, Thierry n’a qu’une chose en tête : ne pas refaire les mêmes erreurs. C’est donc un tout nouveau Thierry que l’on retrouve avant d’accueillir ses deux prétendantes à la ferme.

Il est temps pour Alain d’ouvrir son courrier et il commence par regarder les photos de ses prétendants ! Malheureusement, les 3 choisis au speed-dating vont devoir patienter car notre agriculteur a dû reporter la rencontre à cause d’un souci de santé. Ce n’est que partie remise puisque, pour la première fois, un agriculteur a décidé d’inviter ses prétendants à la ferme sans même être passé par la case rencontre.

Fraichement arrivées en Corse, c’est dans une ambiance glaciale que le séjour des deux prétendantes à la ferme de Sébastien se poursuit. Elles espèrent que le fermier saura réchauffer le cœur de l’une des deux. Et il semblerait effectivement que notre séduisant éleveur de cochons commence déjà à montrer une préférence…

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.

