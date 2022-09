Europa League : suivez Nantes / Olympiakos en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 5 )

UEFA Europa League – Nantes / Olympiakos en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la Ligue des Champions et la défaite de l’OM hier soir, place à la première journée de l’UEFA Europa League ce jeudi soir. Nantes reçoit le club grec de l’Olympiakos à la Beaujoire.







Publicité





Grâce à son succès en Coupe de France, les Canaris retrouvent enfin la Coupe d’Europe







Publicité





Nantes a hérité, lors du tirage au sort à Istanbul, du groupe G avec l’Olympiakos (Grèce), Karabagh (Azerbaïdjan) et Fribourg (Allemagne).

À l’occasion de cette première journée de la phase de groupes, le FC Nantes, dans son stade de la Beaujoire, rencontre l’Olympiakos FC Le Pirée, le Champion de Grèce, une confrontation entre les joueurs d’Antoine Kombouaré et ceux de Carlos Corberan. Objectif : remporter la victoire sachant que seuls les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la suite de la compétition.

Nantes / Olympiakos en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.



Publicité





Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Nantes / Olympiakos, première journée de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note